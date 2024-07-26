В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

Политика как она есть

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы в США совершили ошибку, выдвинув для участия в выборах на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.