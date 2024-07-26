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Политика как она есть

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В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы в США совершили ошибку, выдвинув для участия в выборах на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.

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