В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы в США совершили ошибку, выдвинув для участия в выборах на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис.
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