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Мы соседи по планете

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Когда размер имеет значение или почему слоны и киты не болеют раком

Когда размер имеет значение или почему слоны и киты не болеют раком

Чем больше размер тела человека, тем выше риск развития некоторых видов рака. Долгое время это объясняли избыточным весом, которые действительно являются факторами риска для многих заболеваний, включая онкологические.

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