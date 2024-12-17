Когда размер имеет значение или почему слоны и киты не болеют раком

Чем больше размер тела человека, тем выше риск развития некоторых видов рака. Долгое время это объясняли избыточным весом, которые действительно являются факторами риска для многих заболеваний, включая онкологические.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии