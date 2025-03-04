В Санкт-Петербурге значительно выросли траты на рекламу в онлайн-картах

Объем инвестиций увеличился в среднем на 40-50 процентов За 2024 год объем затрат на рекламу в геосервисах в Санкт-Петербурге вырос в среднем на 40-50%, рассказал «РБК Петербург» генеральный директор коммуникационного агентства Grand Media Service и председатель Digital комитета АКАР Северо-Запад Андрей Волков.