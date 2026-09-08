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Царьград

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Бывший топ-менеджер МиГ получил срок за необоснованное премирование сотрудников

Бывший топ-менеджер МиГ получил срок за необоснованное премирование сотрудников

Общий ущерб от действия сотрудника авиастроительного холдинга оценён в 363 млн рублей.Савёловский районный суд Москвы 7 сентября вынес приговор экс-управляющему директору АО "Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“" Андрею Герасимчуку.

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