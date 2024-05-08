В Курске прошла акция «Письмо солдату»

<p style="text-align:justify"><strong>В Курске в Курском государственном медицинском университете прошла масштабная акция «Письмо солдату», в которой приняли участие волонтеры университета, преподаватели, сотрудники и студенты.
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