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Спорт Уик-Энд

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Обезумевший дзюдоист после поражения сломал сопернику челюсть и выбил два зуба, после чего сбежал в Грузию

Обезумевший дзюдоист после поражения сломал сопернику челюсть и выбил два зуба, после чего сбежал в Грузию

Грузинский дзюдоист Акакий Джапаридзе может быть пожизненно отстранён от соревнований после жестокого нападения на немецкого спортсмена Тимо Кавелиуса в Лейпциге.

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