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Черников о дебюте за сборную: «Я уже это забыл, нужно двигаться дальше»

Черников о дебюте за сборную: «Я уже это забыл, нужно двигаться дальше»

Защитник «Краснодара» выразил мнение после товарищеского матча с Кубой (8:0). — Хорошо, что победили.

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