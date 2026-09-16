Календарь «Ф-1» на сезон-2027: 24 Гран-при, рекордные 10 спринтов, в том числе в Монако и Абу-Даби

« Формула-1 » объявила расписание гонок на следующий год. Пилоты проведут 24 этапа. В календарь включены Гран-при Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби, ситуация вокруг которых остается неопределенной из-за конфликта на Ближнем Востоке.
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