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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Венгер о победителе ЧМ: «Франция выиграет. Победить ее способна только Испания. Техники и командной игры, как у испанцев, нет ни у кого, но французы физически сильнее»

Арсен Венгер полагает, что сборная Франции завоюет золото ЧМ-2026 . «Франция выиграет чемпионат мира.

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