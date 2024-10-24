Гутерриш на встрече с Путиным указал на недопустимость эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке является недопустимой, ее требуется избежать. Об этом 24 октября на закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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