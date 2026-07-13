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Лобстер, шахматы и рояль: гид по новым ресторанам Москвы

Лобстер, шахматы и рояль: гид по новым ресторанам Москвы

Столичная ресторанная сцена продолжает радовать новыми проектами и сезонными обновлениями. От лобстера и испанских деликатесов до шахматного клуба с французской бистрономией и ужинов в исторических интерьерах — собраны самые интересные новинки.

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