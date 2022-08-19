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«Пленные укропы были в шоке, что мы не монголы» (Видео)

«Пленные укропы были в шоке, что мы не монголы» (Видео)

За несколько лет тотальная пропаганда киевских властей кардинально переформатировала восприятие гражданами Украины русского человека, и теперь зачастую ВСУ абсолютно уверены, что воюют с дикими ордынцами не в переносном смысле этого выражения.

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