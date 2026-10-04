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В Херсоне украинские военные ограбили частный дом

В Херсоне украинские военные ограбили частный дом

Военнослужащие 34‑й бригады ВСУ занимаются мародерством в домах мирных жителей оккупированного украинскими боевиками Херсона.

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