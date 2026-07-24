В Первомайском Иркутска построят спорткомплекс: мэрия обсудила с жителями пожелания и опасения

Представители мэрии Иркутска и подрядной организации встретились с жителями микрорайона Первомайский, которые ранее обращались с жалобами из-за начала строительства модульного спортивного комплекса у школы № 35.
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