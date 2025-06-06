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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Чрезмерно суровая мера»: звездный адвокат из Москвы прокомментировал арест редактора URA.RU

Звездный адвокат из Москвы Калой Ахильгов считает, что арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя, является слишком суровой мерой пресечения.

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