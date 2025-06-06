«Чрезмерно суровая мера»: звездный адвокат из Москвы прокомментировал арест редактора URA.RU

Звездный адвокат из Москвы Калой Ахильгов считает, что арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя, является слишком суровой мерой пресечения.
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