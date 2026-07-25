Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

434 подписчика

Эстонский производитель мяса выпустил рекламу с намеком на удары ВСУ по России

Эстонский производитель мяса выпустил рекламу с намеком на удары ВСУ по России

В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus, который опубликовал пост с намеком на украинские атаки по России, использовав пренебрежительное обозначение русскоязычных эстонцев — sibul («лук»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии