Эстонский производитель мяса выпустил рекламу с намеком на удары ВСУ по России

В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus, который опубликовал пост с намеком на украинские атаки по России, использовав пренебрежительное обозначение русскоязычных эстонцев — sibul («лук»).
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