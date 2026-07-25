Эстонский производитель мяса выпустил рекламу с намеком на удары ВСУ по России

В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus, который опубликовал пост с намеком на украинские атаки по России, использовав пренебрежительное обозначение русскоязычных эстонцев — sibul («лук»).