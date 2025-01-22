Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

Некоторые члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США разочаровались в американском лидере Дональде Трампе из-за его решения помиловать участников штурма Капитолия, который прошел 6 января 2021 года.
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