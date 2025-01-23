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Глава Запорожской ОВА Фёдоров сообщил об уничтожении объекта энергетики

Глава Запорожской ОВА Фёдоров сообщил об уничтожении объекта энергетики

Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

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