Глава Запорожской ОВА Фёдоров сообщил об уничтожении объекта энергетики

Объект энергетической инфраструктуры уничтожили в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.
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