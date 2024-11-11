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В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира

В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира

Ситуацию вокруг российского танка Т-14 Армата можно описать словами из названия пьесы «Много шума из ничего» английского писателя Уильяма Шекспира.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну не под 4+ре а всего под 3,3 и вы не учли что у башни нет люков т.е. мангал не надо выставлять +1 метр. Баш на баш и выходит. А то что они дорогие в настоящее время то в том есть обоснование: все что делается впервые в производстве дороже чем в дальнейшем, когда уже производственные линии отработаны........
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16 час.
Владимир К
Нет смысла на передок Т14 пихать, когда еще старую технику  не использовали полностью, а её 10-ки тысяч на хранении! Хохляндия полигон для испытания новой и уничтожения &quot;старой&quot; техники. Что хохлам гонят... весь утиль который дорого утилизировать у себя в стране!😀😀😀😀😀
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14 час.
Анатолий Подафей
Здесь некоторые пишут, что надо &quot;утилизировать&quot; вначале старую технику, а потом вводить новую. А они не забыли, что вместе со старой техникой погибают и люди, которые на ней служат? У нас люди дешевле техники?
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14 час.

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