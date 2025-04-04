С понедельника в Омской области запретили ходить в лес и жарить шашлыки во дворах между домами. За сжигание сухой травы на дачах и нарушение других ограничений грозят штрафы.
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С понедельника в Омской области запретили ходить в лес и жарить шашлыки во дворах между домами. За сжигание сухой травы на дачах и нарушение других ограничений грозят штрафы.