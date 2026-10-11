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Алан Ширер дал прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: «Есть сомнения по Холанду после его замены за Норвегию»

Алан Ширер дал прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: «Есть сомнения по Холанду после его замены за Норвегию»

Экс-нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер поделился ожиданиями от топ-матча АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

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