Toyota готовит мини-Land Cruiser и соверешенно новый внедорожник 340D

Toyota начала разработку нового внедорожника для индийского рынка, который будет выпущен в начале 2026 года и станет ключевым продуктом для нового завода, о чем сообщает Reuters со ссылкой на осведомленных информаторов.
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