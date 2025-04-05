Иркутская область готовится к масштабному голосованию за благоустройство: требуются добровольцы

У жителей Иркутской области есть уникальная возможность повлиять на облик своих городов и посёлков! Открыт набор волонтёров для помощи в проведении Всероссийского голосования по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2025 году.
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