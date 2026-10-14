Европейское банковское управление (EBA) присвоило стейблкоину USDC от Circle статус «значимого» токена электронных денег в рамках европейского регламента о рынках криптоактивов (MiCA).
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