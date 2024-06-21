OnePlus заявляет, что их новая технология «Glacier Battery» положит конец проблемам с аккумуляторами смартфонов

Мобильные чипсеты с каждым годом становятся все мощнее, но пользователям смартфонов еще предстоит увидеть технологический рывок, когда дело касается емкости аккумулятора: как бюджетники, так и флагманы остаются в диапазоне 5000 мАч.
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