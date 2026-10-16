Девять дронов ВСУ уничтожили войска ПВО Тульской области, жертв и разрушений нет.В ночь с 16 на 17 октября Тульская область подверглась очередному налету дронов ВСУ.
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