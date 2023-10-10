Татарстан вошёл в нацпроект по развитию беспилотной авиации

Сегодня сфера беспилотных летательных аппаратов в России переживает настоящий бум.фото: vk.com--> В Татарстане создана правительственная межведомственная комиссия для реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
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