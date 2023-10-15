Сенатор от ХМАО Исаков осудил тюменского активиста за жалобу на Комарову

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который ранее написал жалобу в правоохранительные органы на главу округа Наталью Комарову из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии.