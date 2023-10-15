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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Сенатор от ХМАО Исаков осудил тюменского активиста за жалобу на Комарову

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков раскритиковал тюменского общественника Юрия Рябцева, который ранее написал жалобу в правоохранительные органы на главу округа Наталью Комарову из-за ее фразы «мы не готовились к этой войне, она нам не нужна», посчитав ее дискредитацией российской армии.

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