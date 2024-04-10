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Захарова рекомендовала Боррелю «молчать про демократию»

Захарова рекомендовала Боррелю «молчать про демократию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 апреля, заявила, что, критикуя выборы президента России, главе евродипломатии Жозепу Боррелю «лучше молчать про стандарты, и про демократию».

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