Захарова рекомендовала Боррелю «молчать про демократию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 апреля, заявила, что, критикуя выборы президента России, главе евродипломатии Жозепу Боррелю «лучше молчать про стандарты, и про демократию».
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