Неспешный разговор

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Как герой, ветеран Великой Отечественной войны по прозвищу «Морской ангел» проучил боевиков-бандеровцев в лагере в Якутии.

Как герой, ветеран Великой Отечественной войны по прозвищу «Морской ангел» проучил боевиков-бандеровцев в лагере в Якутии.

Морской пехотинец Дмитрий Вонлярский, также известный как «Морской ангел» из-за татуировки ангела на спине, прошел всю войну, защищая Родину.

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