Уже можно отправляться в поход на природу Аул Калеж отлично подходит для этих целей. Здесь можно посмотреть на величественные столетние водопады Псыдах и Шапсуг.
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Уже можно отправляться в поход на природу Аул Калеж отлично подходит для этих целей. Здесь можно посмотреть на величественные столетние водопады Псыдах и Шапсуг.