РЕКОРДНЫЙ УДАР ПО ИЗРАИЛЮ – БОЛЕЕ 115 РАКЕТ. РАЗРУШЕНИЯ, ПОЖАРЫ: ШТУРМ ОФИСА AL JAZEERA. КАК "ХЕЗБОЛЛА" ОБОШЛА ЗАЩИТУ АВИАБАЗЫ РАМАТ-ДАВИД?

Александр Макеев

Слабо работает Хезболла. Вместо того, чтобы запустить 3-4 тысячи ракет и БПЛА, они пуляют лишь сто и ещё чуточку. И при этом ракеты Хезболлы летят очень высоко, чтобы израильтяне их издалека видели и с лёгкостью сбивали. А почему не на высоте 20-50 метров, с огибанием рельефа местности? И не по одной линии, а с разных многих сотен точек запуска. * Понятно, что плёт друг за другом десятков БПЛА и ракет вынуждает врага опустошать боекомплект в средствах ПВО и ПРО. И по этой линии последующие несколько ПБЛА, ракет беспрепятственно пролетают над зоной расположения ПВО-ПРО. А ведь дальше ещё могут быть другие зоны ПВО, ПРО, которые ещё не опорожнились от своего боекомплекта! * Так что низколетящие маневрирующие БПЛА, Ракеты лучше, чем высоко летящие.