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Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян

Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу. Стоит отметить, что нововведения не коснутся доходов участников специальной военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах со сложными климатическими условиями.

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