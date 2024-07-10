Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу. Стоит отметить, что нововведения не коснутся доходов участников специальной военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах со сложными климатическими условиями.
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