Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу. Стоит отметить, что нововведения не коснутся доходов участников специальной военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах со сложными климатическими условиями.