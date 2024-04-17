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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин завершил регулярку с «минус 22» – худшей полезностью в «Вашингтоне». В карьере хуже было только в сезоне-2013/14

Капитан «Вашингтона» отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1).

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