Россию не заменить – Ван И высказался о поставках газа в Китай Татьяна АрестоваГлава внешнеполитического ведомства Китая Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности затронул вопрос о поставках газа из России.
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