Алаудинов рассказал о проблемах со здоровьем у участников операции «Поток»

Некоторые бойцы уже вернулись в строй, но большинство всё ещё проходит лечение, так как продолжительное нахождение в трубе серьёзно повлияло на их внутренние органыБольшинство военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», участвовавших в операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области, находятся на лечении из-за последствий длительного пребывания в газовой трубе.