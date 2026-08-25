TP-Link, Keenetic и Huawei. Какие роутеры покупают россияне, рассказали в «М.Видео»

Всего за январь–июнь россияне приобрели 4,97 млн сетевых устройств В «М.Видео» подсчитали, что в первом полугодии 2026 года роутеры стали крупнейшей категорией коммуникационных устройств, заняв 56% рынка в штуках и 62% в денежном выражении.