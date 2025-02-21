РИА Новости: USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 г.

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделило свыше 100 тысяч долларов на финансирование телешоу против коррупции, возможно, способствующее победе артиста и шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии