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РИА Новости: USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 г.

РИА Новости: USAID финансировало шоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 г.

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделило свыше 100 тысяч долларов на финансирование телешоу против коррупции, возможно, способствующее победе артиста и шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

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