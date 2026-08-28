Турнир имени Пучкова. СКА-ВМФ сыграет с «Барысом», СКА против «Адмирала»

28 августа пройдут очередные матчи турнира имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова СКА-ВМФ – «Барыс» – 14:00 СКА – «Адмирал» – 19:00 Положение команд: «Адмирал» – 2 (1), СКА – 2 (1), «Барыс» – 0 (1), СКА-ВМФ – 0 (1).
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