НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Турнир имени Пучкова. СКА-ВМФ сыграет с «Барысом», СКА против «Адмирала»

28 августа пройдут очередные матчи турнира имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова СКА-ВМФ – «Барыс» – 14:00 СКА – «Адмирал» – 19:00 Положение команд:  «Адмирал» – 2 (1), СКА – 2 (1), «Барыс» – 0 (1), СКА-ВМФ – 0 (1).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии