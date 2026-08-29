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«Баста, карапузики». Средство от «Гераней» так и не найдено, а Россия уже готовит 10 тысяч ракет «Дань-Т» для ударов по Украине

«Баста, карапузики». Средство от «Гераней» так и не найдено, а Россия уже готовит 10 тысяч ракет «Дань-Т» для ударов по Украине

Для ударов по Украине в 2027 году Россия готовит 10 тысяч ракет «Дань-Т», которые крайне трудно перехватить.

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