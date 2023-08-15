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Эвелина Бледанс рассказала о Зеленском, которого знала лично

Эвелина Бледанс рассказала о Зеленском, которого знала лично

Актриса Эвелина Бледанс стала почетным гостем II Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах».

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Зеленский,  став Президентом,  сразу попал под влияние укронационалистов. Они рассказали ему сказки о России-агрессоре, что Россия всегда  якобы  подавляла украинскую культуру,  что украинский язык  возник раньше санскрита, который является основой всех языков мира! И вообще Россия агрессор для всего цивилиованного мира. Ну а дурак Зеленский поверил,  что говорит о том, что у него нет  аналитического ума и ему можно впарить любую чушь!
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