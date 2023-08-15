Эвелина Бледанс рассказала о Зеленском, которого знала лично

АК

Александр Киевская Русь

Зеленский, став Президентом, сразу попал под влияние укронационалистов. Они рассказали ему сказки о России-агрессоре, что Россия всегда якобы подавляла украинскую культуру, что украинский язык возник раньше санскрита, который является основой всех языков мира! И вообще Россия агрессор для всего цивилиованного мира. Ну а дурак Зеленский поверил, что говорит о том, что у него нет аналитического ума и ему можно впарить любую чушь!