Рублев третий раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Там он сыграет с Джоковичем

Андрей Рублев обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» в Париже – 4:6, 6:3, 6:1. Рублев третий раз в сезоне (2:0) и седьмой раз в карьере (4:2) вышел в полуфинал «Мастерса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- 8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости
- «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости
Свежие комментарии