Рублев третий раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Там он сыграет с Джоковичем

Андрей Рублев обыграл Алекса де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» в Париже – 4:6, 6:3, 6:1. Рублев третий раз в сезоне (2:0) и седьмой раз в карьере (4:2) вышел в полуфинал «Мастерса».