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Двух растерзанных медведем грибников нашли мертвыми в лесу в Красноярском крае

Двух растерзанных медведем грибников нашли мертвыми в лесу в Красноярском крае

Две жительницы поселка Подтесово Красноярского края погибли во время похода за грибами. Их тела с повреждениями, характерными для нападения медведя, спустя несколько дней обнаружили волонтеры.

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