Сегодня без электричества окажутся Астрахань, Ахтубинск и одно село

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 7 мая, отключения электричества коснутся Заболдинского и Центрального районов РЭС Астрахани: а также Ахтубинска и села Болхуны (с 10:00 до 12:00) Ахтубинского района.