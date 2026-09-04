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Курские новости

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В Курской области бензин подорожал на 0,4%

В Курской области бензин подорожал на 0,4%

За неделю бензин в Курской области подорожал на 0,4%, литр топлива стоит 80,96 рубля. АИ-98 в регионе больше не продаётся, статистики нечего фиксировать.

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