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Bitcoin: предложение расширяется, а запас стейблкоинов Binance резко растет

На криптобиржах усилился приток Bitcoin: за последние семь сессий средний чистый приток составил 593 BTC в день, увеличившись на 132% за неделю и на 1841% относительно квартальной нормы.

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