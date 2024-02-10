Депутат ГД Затулин: Секретарь СНБО Украины Данилов банально врет про Ил-76

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в рамках комментария для РИА Новости выступил с обвинениями во лжи, связанной с проблемой сбитого самолета Ил-76, которая последовала со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.