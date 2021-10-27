Мировое обозрение

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Глава РНКБ Якунин объяснил, почему не стоит хранить сбережения в банковской ячейке

Глава РНКБ Якунин объяснил, почему не стоит хранить сбережения в банковской ячейке

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Клиентам, желающим сохранить и приумножить свои накопления, следует отдавать предпочтение вкладам, а не банковской ячейке: деньги, которые хранятся в ячейке, обесцениваются под влиянием инфляции, кроме того, за ее обслуживание банки нередко взимают комиссии, поделился с РИА Новости мнением глава крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин.

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