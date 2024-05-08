Губернатору Кузбасса Цивилеву предрекли должность в правительстве России

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может занять должность в формирующемся правительстве.«Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщает, что это возможно после принятой Владимиром Путиным отставки старого правительства России Об этом со ссылкой на источники в Администрации президента РФ сообщает газета «Ведомости».