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Бесплатные экскурсии с гидом по Долине гейзеров для выпускников Камчатского университета

Бесплатные экскурсии с гидом по Долине гейзеров для выпускников Камчатского университета

На Камчатке запущена программа по привлечению молодежи к местным достопримечательностям. Губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что выпускникам 11-х классов уделяется особое внимание, чтобы они могли больше узнать о родных местах и создать о них теплые воспоминания.

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